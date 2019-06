Andrea Camilleri, il creatore del commissario Montalbano, ricoverato in gravi condizioni

Andrea Camilleri, inventore del personaggio del commissario Montalbano, si trova ricoverato in un ospedale della capitale in seguito a un malore che gli ha causato problemi cardiorespiratori. Dopo il diffondersi della notizia il web si è riempito di messaggi di sostegno da parte dei colleghi e dei lettori.

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, creatore del celebre Commissario Montalbano, è stato ricoverato d'urgenza questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma, a seguito di un arresto cardiaco.

Nel bollettino medico rilasciato dalla struttura si legge:

«È stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15 lo scrittore Andrea Camilleri. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall'équipe dell'emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell'ospedale».

In questi giorni l'ideatore di uno dei personaggi più iconici della serialità televisiva italiana era impegnato nella preparazione del suo prossimo spettacolo dal titolo Autodifesa di Caino, che l'avrebbe visto per la prima volta esibirsi alle antiche Terme di Caracalla il 15 luglio.

A tal proposito lo scrittore aveva più volte manifestato il desiderio di concludere la sua carriera lavorativa proprio in piazza, a raccontare storie tra il pubblico e alla fine del cuntu passare tra la gente con la coppola in mano.

Ovviamente tantissimi i messaggi di vicinanza e incoraggiamento da parte di altri scrittori e dei suoi affezionati lettori sui social, in cui dopo il diffondersi della notizia #camilleri è subito diventato un trending topic.