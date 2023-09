Il creatore di Euphoria provò ad aiutare Angus Cloud: 'Ho bisogno che tu sia lucido'

Per la prima volta dalla scomparsa di Angus Cloud, il creatore e autore di Euphoria, Sam Levinson, ha parlato del suo rapporto con la giovane star e dei suoi problemi. Levinson avrebbe provato più volte a offrire un aiuto al 25enne ma alla fine tutto è stato vano e Cloud è morto per un'overdose di sostanze stupefacenti alla fine del luglio scorso.

"Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto", aveva dichiarato Levinson in un comunicato poco dopo la scomparsa dell'attore. "Ha anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero che sappia quanti cuori ha toccato. Gli ho voluto bene. Lo amerò sempre. Riposa in pace e che Dio benedica la sua famiglia".

In una nuova intervista a People, Levinson ha parlato delle lotte di Cloud contro la dipendenza durante la produzione e dei suoi sforzi per aiutare l'attore a disintossicarsi. Questi sforzi hanno incluso diversi interventi e periodi di riabilitazione.

Un giorno, nel suo ufficio, Levinson si sedette con Cloud e capì che qualcosa non andava. "L'ho guardato negli occhi e ho capito che non stava bene", ha detto Levinson. "Allo stesso tempo, mi ero già trovato in queste situazioni, quando si cerca di disintossicare qualcuno. E gli ho detto: 'Mi piace lavorare con te e abbiamo in programma una stagione fantastica, ma ho bisogno che tu sia sobrio perché devo poter contare su di te'".

L'attore è entrato in un centro di riabilitazione per 30 giorni, seguito da 3 mesi di trattamento ambulatoriale. La HBO ha pagato il conto della riabilitazione. L'attore è tornato nella serie e poi è andato di nuovo in riabilitazione dopo già cinque episodi della stagione. Anche questo periodo è stato reso possibile da un intervento di Levinson, che ha detto all'attore: "Devi farti aiutare e devi farti aiutare subito".

Appena terminato l'episodio, Levinson e sua moglie hanno accompagnato Cloud in terapia. "Sentivo sempre che non voleva [la sobrietà] quanto tutti noi la volevamo per lui", ha raccontato lo sceneggiatore e regista a People. "È qui che diventa difficile, perché tutto il mondo può volerlo per te. Ma lui non lo voleva. È solo il lato autodistruttivo della dipendenza, che supera tutto. Ma non si può rinunciare alle persone. Non avrei permesso a nessuno di rinunciare a lui".

Questo includeva il fatto di mantenerlo nello show, anche dopo che il suo personaggio fosse morto. Recentemente, anche Sydney Sweeney ha ricordato Cloud.

"Angus doveva morire alla fine della prima stagione, ma io lo amavo così tanto", dice. "La prima cosa che ho notato di lui è che aveva quegli occhi alla Paul Newman... e il suo provino in cui diceva di chiamarsi Angus Cloud e di essere 'alto un metro e ottanta'. Mi ha ucciso. Era perfetto. Credo che parte del problema fosse che a volte mettevo gli attori davanti allo show. Quindi mi sono detto: 'Ok, non posso ucciderlo, perché poi che cosa farà?'".



Una volta terminata la seconda stagione, Levinson e Cloud hanno parlato a lungo e il creatore di Euphoria ha detto all'attore che non sarebbe stato ammesso sul set se non fosse stato sobrio.



"No, no, sto bene. Sto bene", sarebbe stata la risposta di Cloud. Ma Levinson sapeva che le cose non stavano così. "Ho capito, in quel momento, che era come se non gli interessasse. Non aveva intenzione di fare nulla, non lo voleva".