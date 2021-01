Il creatore di House of Cards al lavoro su Risk: serie TV sul risiko

House of Cards di Netflix è stata una delle serie più di successo degli ultimi tempi. Dopo quasi tre anni dalla sua conclusione, il creatore dello show ha annunciato di essere al lavoro su un altra opera ispirata al risiko.

Si intitolerà Risk e sarà scritto e supervisionato da Beau Willimon, famoso per aver creato House of Cards. A dare per prima la notizia è stata la testata giornalistica Deadline, che ha fatto sapere che le compagnie eOne e Westward si occuperanno di produrre Risk. Ecco il commento di Michael Lombardo, presidente di eOne, che ha voluto descrivere così l'opera: "Mentre continuiamo ad ampliare il catalogo delle opere di eOne, abbiamo trovato una partnership perfetta con Beau e Jordan, la cui immaginazione e la loro abilità di raccontare storie sono tra le migliori del settore. In Beau abbiamo trovato un collaboratore fantastico e un grande fan di Risiko. Siamo ansiosi di iniziare a lavorare con lui e il resto del team per innovare il brand".

Per adesso non conosciamo altri dettagli riguardo questo originale progetto, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo i nomi dei protagonisti e la sinossi ufficiale di Risk.

Per concludere, ecco una nostra prima analisi della sesta stagione di House of Cards.