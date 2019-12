Il creatore di How I Met Your Mother, Carter Bays, ricorda l'amicizia con Ari Behn

Il creatore della serie tv How I Met Your Mother, Carter Bays, ha reso omaggio su Twitter allo scrittore Ari Behn, morto suicida il giorno di Natale. Bays ha ricordato un incontro casuale in Marocco nel 1997 e una lunga settimana in cui i due hanno coltivato la loro amicizia. La notizia della morte di Behn è stata diffusa nella giornata di ieri.

"Aveva bussato alla mia porta solo per essere amichevole e presentarsi" ha spiegato Carter Bays, descrivendo il loro primo incontro all'Hotel El Muniria di Tangeri "E comunque chi lo fa? Chi bussa alla porta di uno sconosciuto in un hotel? Non stava cercando di derubarmi, dormire con me o convertirmi a qualche religione. Voleva solo fare amicizia, perché quello era il suo modo di fare".



Ari Behn, autore, drammaturgo, famoso per la sua raccolta di racconti 'Sad as Hell', è morto suicida il 25 dicembre. Ex-marito della principessa norvegese Marta Luisa, Behn aveva 47 anni. Bays ha spiegato come lui e Behn instaurarono un legame grazie al fatto di essere entrambi autori e di soggiornare in un hotel frequentato da artisti del calibro di William Burroughs e Allen Ginsberg. Al bar dell'hotel, Behn autoproclamò la 'Red Generation', che scrisse i grandi romanzi americani/norvegesi:"So che è banale ma al momento è stato inebriante" ha proseguito Bays "Ha nominato la nostra generazione e canonizzato noi due lì sul posto. Non ho idea del perché abbia scelto 'Red'. Forse c'era una tenda rossa o un paralume nel bar? Cuscini rossi? C'è molto rosso nell'arredamento marocchino. Siamo rimasti in giro una settimana ed è stata una delle settimane più romantiche della mia vita. Abbiamo bevuto, ci siamo infilati nei vicoli, abbiamo incontrato Paul Bowles! Un'amicizia eccitante e fugace. Poi ci siamo separati, io sono tornato sul traghetto per la Spagna, e lui a sud verso Marrakech". I due si sarebbero poi incontrati a New York per poi non rivedersi più:"Ari era una persona che avrebbe fatto amicizia con chiunque. Ogni donna s'innamorava di lui, era uno di quei personaggi magici che non hanno limiti. E quando l'ho conosciuto aveva 24 anni. Non c'era dubbio che avesse una grande storia davanti a lui". Nel 2017 Behn aveva accusato di molestie l'attore Kevin Spacey.

