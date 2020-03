Il creatore di How To Get Away With Murder parla del finale dello show

Continuano le interviste al creatore di How To Get Away With Murder: questa volta lo showrunner Pete Nowalk ha voluto discutere della sua scelta di far concludere la serie prodotta da ABC dopo sei stagioni.

Intervistato dai giornalisti di TV Guide, Pete Nowalk ha spiegato i motivi dietro la sua decisione di chiudere definitivamente le vicende di Annalise, personaggio interpretato da Viola Davis. Ecco il suo commento: "Decidere di finire la serie è stata una scelta brutale, ma alla fine è la storia che ti dice cosa devi fare, ed è così in questo caso. Per quanto mi riguarda il viaggio di Annalise Keating ha sempre avuto una conclusione. Sapere di avere a disposizione 15 puntate per finire la sua storia e per dare il finale alle storie dei vari personaggi, è un'occasione rara per il creatore di una serie, sono grato ad ABC e ai ABC Studios per questa opportunità. Sono anche grato al fantastico cast, gli scrittori e la troupe che hanno dato il meglio in questa fantastica esperienza che è durata sei anni".

Lo showrunner decide anche di ringraziare i fan, che hanno reso la serie una delle opere di punta del catalogo del network americano. In attesa di scoprire come si concluderà la storia di Annalise, vi lasciamo con il trailer di How To Get Away With Murder 6.