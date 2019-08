Il creatore di Mayans MC difende la violenza presente nella serie

Dopo le recenti sparatorie avvenute a El Paso e e Dayton, alcuni esponenti politici degli Stati Uniti tra cui il presidente Donald Trump hanno puntato il dito sulla violenza presente in molti videogiochi, film e serie tv, con delle dichiarazioni molto forti nei confronti di tutta Hollywood.

Ospite al press tour organizzato dalla Television Critics Association, il co-creatore di Mayans MC (spin-off di Sons of Anarchy) Kurt Sutter è intervenuto in difesa della violenza mostrata dal suo show ambientato nel mondo delle gang di biker presenti sul confine tra Messico e USA.

"Questo è un mondo in cui esiste il linguaggio della violenza" ha detto Sutter. "Stiamo esplorando dei personaggi problematici in un mondo oscuro. Creativamente parlando il nostro lavoro è quello di raccontare la verità umana attraverso la finzione. La verità della violenza è che non è mai gratuita. Non è bella, non è sexy e ha sempre delle conseguenze. La violenza affligge l'umanità e questo è il mio lavoro - metterla in una storia."

Sutter ha proseguito dicendo che lo show è un "bersaglio facile" e che "ogni film di supereroi è pieno da cima a fondo di violenza. Ma solo perché è mostrata con laser e bei tipi bianchi che combattano in calzamaglia è ok. Quella roba è più irresponsabile."

In seguito agli avvenimenti di El Paso e Dayton, la Universal ha inizialmente bloccato la promozione di The Hunt per poi decidere di cancellarne l'uscita prevista per il 27 settembre negli Stati Uniti.

La seconda stagione di Mayns MC debutterà il 3 settembre su FX.