Il creatore di Modern Family spiega la decisione di dire addio a un personaggio

Modern Family non si è mai eccessivamente allontanata dalla propria cifra stilistica di serie comedy, proseguendo dritta per undici stagioni sulla strada dell'ilarità costante. Ciò nonostante, anche la banda capitanata dalla famiglia Dunphy ha saputo regalarci alcuni rari ma validi momenti di sincera malinconia.

Basti pensare alla morte di DeDe, la prima moglie di Jay Pritchett nonché madre di Claire e Mitchell, ma anche al momento della presa di coscienza da parte dei più anziani che i loro pargoli fossero ormai cresciuti e pronti ad andare per la loro strada; in questa undicesima stagione, invece, più di una lacrima è scesa per l'addio del padre di Phil, Frank Dunphy.

A spiegare il motivo della decisione è stato il creatore dello show, Christopher Lloyd: "Non è stata una decisione facile, perché non vorresti mai lasciar andare via un personaggio che ami. E io ho sempre amato quel personaggio. In ogni caso siamo alla stagione finale e dobbiamo affrontare alcuni argomenti più significativi. Inoltre questo momento ci ha dato l'opportunità di capire come Phil sia diventato Phil. Phil non è semplicemente quello che si comporta in modo stupido, la sua è una scelta. L'ha imparato da suo padre, ha imparato che si può portare luce nella vita degli altri, e questo è importante non soltanto nell'ottica di una famiglia ma forse anche di una comunità. Lui è cresciuto vedendo suo padre fare questo. Quindi vediamo che è una scelta di Phil, lui vede il mondo avere bisogno di una luce e lui sceglie di essere quella luce" ha spiegato Lloyd.

Una decisione sofferta, dunque, ma necessaria per dare spessore ad un personaggio come Phil troppo spesso ridotto semplicemente a espediente comico. Proprio l'attore di Phil Ty Burrell aveva qualche tempo fa ammesso che sarà dura dire addio a Modern Family; la data del season finale di Modern Family, intanto, è stata annunciata pochi giorni fa.