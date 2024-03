Il creatore di Narcos al lavoro su una ' nuova Peaky Blinder'! Tutti i dettagli

Il creatore di Narcos Chris Brancato ha in cantiere un nuovo progetto che potrebbe piacere molto ai fan di Peaky Blinders. Brancato ha annunciato durante il TV festival Series Mania a Lille di essere al lavoro su un nuovo period crime per la piattaforma streaming MGM+.

L'autore ha deciso di non fornire troppi dettagli sul suo nuovo progetto, eccetto per il titolo e l'ambientazione. Il nuovo progetto di Brancato si intitolerà The Westies e seguirà la storia di una "temibile gang irlandese" nella New York di fine Ottocento: si tratta dello stesso scenario di Gangs of New York, film di Martin Scorsese del 2002 con protagonisti Leonardo DiCaprio e Daniel-Day Lewis.



La pellicola di Scorsese si concentra sulla nascita delle gang irlandesi della Grande Mela, dovuta all'immigrazione di massa della fine del XIX secolo, e sulla loro lotta per strappare il potere agli altri gruppi criminali di Manhattan: la serie di Brancato potrebbe raccontare una storia simile a quelle di Gangs of New York e di Peaky Blinders, oppure si concentrerà su altri aspetti? Se vi manca la serie con Cillian Murphy, qui potete trovare le ultime novità sul film di Peaky Blinders.

Brancato ha infine dichiarato di essere al lavoro su una seconda stagione di Hotel Cocaine, serie con protagonista Michael Chiklis che racconta la storia di un esiliato cubano che gestisce un hotel a Miami tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del Novecento. Chris Brancato è anche l'autore di Godfather of Harlem, serie Disney+ con Forest Whitaker.

