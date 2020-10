Il creatore di Orphan Black al lavoro su una serie TV ispirata a Licantropia Evolution

Mentre i fan aspettano le ultime novità su Orphan Black, John Fawcett, il creatore della serie della BBC e presente nel catalogo italiano di Netflix, ha rivelato di essere al lavoro su uno show horror ispirato al film Licantropia Evolution.

Conosciuto in America con il titolo "Ginger Snaps", l'opera fa parte di una trilogia di pellicole che ci racconta la storia delle sorelle interessate al mondo dell'occulto Brigette e Ginger. Ecco la descrizione della serie che sarà prodotta da Sid Gentle Films e sceneggiata da Anna Ssemuyaba: "Ginger e Brigette si sono allontanate volontariamente dalla loro cittadina. Inseparabili e con il gusto del macabro, decidono che riusciranno ad andare via dalla loro città natale prima di aver compiuto sedici anni, altrimenti si toglieranno la vita. Il giorno del suo primo ciclo, Ginger viene attaccata da un lupo mannaro, che le cambia per sempre la vita. Brigette non riesce a capire questa nuova versione di sua sorella, più adulta e violenta. Ad un certo punto vengono trovati dei cadaveri collegati a Ginger e Brigette sarà costretta a mettere a freno sua sorella, rischiando così di perderla per sempre".

Non conosciamo ancora i nomi delle due protagoniste, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri aggiornamenti legati a questo progetto. Nel frattempo vi lasciamo con questa notizia riguardo i nuovi audiolibri dedicati ad Orphan Black.