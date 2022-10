Il co-creatore di 'Ozark' Bill Dubuque pronto per un nuovo progetto con la Fifth Season

Mentre Ozark 4 ha dominato per molto tempo le classifiche streaming globali, il suo creatore e sceneggiatore americano Bill Dubuque, non ha perso tempo e si è gettato a capofitto in un nuovo progetto. Accantonata l'idea di Ozark 5, ora è con la Fifth Season che ha deciso di rimettersi a lavoro.

La tabella di marcia stilata da Dubuque sembra promettere bene. Dopo l'accordo con la vecchia Endeavor Content, lo sceneggiatore ha espresso la volontà di collaborare con la creatrice di The Act Michelle Dean e The L Word: Generation Q Kristen Campo, per un adattamento del libro di Matthew McGough The Lazarus Files: A Cold Case Investigation.

Una squadra di lavoro che, per questo ed ulteriori lavori, vedrà la presenza anche di produttori del calibro di 51 Entertainment di Lynette Howell Taylor e POV Entertainment di Layne Eskridge. Oltre allo sviluppo di ulteriori progetti in collaborazione con registi quali: Regina Hall, Nia DaCosta (regista di Candyman) e il duo Lucas Brothers di Judas and the Black Messiah, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Alla Fifth Season sono entusiasti di lavorare con Dubuque: "Bill non è solo uno dei migliori sceneggiatori oggi in circolazione, ma è anche un incredibile supervisore e mentore, che alza il livello di tutti coloro con cui collabora. Proprio come i personaggi e i mondi che crea, Bill è un passo avanti a tutti noi".