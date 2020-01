Il creatore di Sabrina vorrebbe portare più personaggi della Archie Horror in TV

Il successo straordinario di Le Terrificanti Avventura di Sabrina e di Riverdale è sotto gli occhi di tutti e adesso Roberto Aguirre-Sacasa sta valutando di portare altri personaggi appartenenti al mondo fumettistico della Archie Horror sul piccolo schermo con altre serie dedicate.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook.com, Aguirre-Sacasa ha confessato di essere più che favorevole a una futura realizzazione di serie tratte da altre property della Archie Horror, come ad esempio Afterlife with Archie, Vampironica e Blossoms 666, così come anche a una svolta molto più orrorifica delle avventure narrate proprio in Riverdale.

"Oh sì, sicuramente - ha risposto Aguirre-Sacasa - Penso che esista un connubio perfettamente naturale tra il mondo degli adolescenti e l'horror. E' un collegamento che viene spontaneo, certamente. I teenager poi amano i film dell'orrore e ne sono anche i protagonisti principali. Stanno così bene insieme. E, ancora, penso che prodotti come Afterlife with Archie o Le Terrificanti Avventura di Sabrina mettano questi personaggi in situazioni di vita e di morte che li rinvigorisce veramente e li rende pop in maniera molto particolare. Quindi sì, penso davvero ci possa essere spazio per più horror in questi universi".

In precedenza, sempre a ComicBook, il creatore e produttore aveva aggiornato sulla possibilità di vedere in futuro (su Netflix?) un crossover tra Le Terrificanti Avventura di Sabrina e Riverdale: "Beh, onestamente sarebbe molto divertente. Sono un fan di queste cose e adoro gli episodi crossover, anche se credo che debbano essere fatti senza sbavature. Se dovessimo mai farlo sarebbe molto importante e non un mero espediente narrativo per far incontrare i vari personaggi. Li spingerebbe oltre, avanti, così come la storia. Credo assolutamente che possa esistere un universo dove accade tutto questo, ma vorrei fosse profondo e speciale. Ci sono tonnellate di easter egg, riferimenti al mondo di Archie all'interno di Sabrina e penso sia tutto molto interessante. Ma ripeto: dovrebbe essere significativo e non un semplice espediente, un episodio crossover".

La terza parte di Le Terrificanti Avventura di Sabrina approderà sulla piattaforma digitale il prossimo 24 gennaio. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima, alla videorecensione e al trailer ufficiale.