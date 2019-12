Il creatore di Servant loda la collaborazione con Shyamalan e la seconda stagione

L'attesissima serie Servant di M. Night Shyamalan è adesso disponibile in ben 100 paesi sulla piattaforma Apple+ e con una seconda stagione confermata prima della premiere, si conferma già un successo. Il creatore Tony Basgallopon racconta della sua esperienza sul set con il regista, la "mela produttrice" e dei futuri progetti per la serie.

Al centro dell'intervista proprio il processo creativo e il rapporto con Shyamalan, che deve la sua notorietà proprio all'imprevedibilità dei suoi lavori. Eppure, secondo Basgallopon, la loro collaborazione sarebbe stata molto metodica e precisa: ogni episodio è stato studiato e realizzato singolarmente, pur mantenendo un'ampia visione d'insieme, così che nessuna scena fosse girata senza la totale approvazione dei due.

Il vero punto di forza della produzione sarebbe stata la grande fiducia reciproca e l'affiatamento del team che consentiva di cambiare idea anche in corso d'opera senza che la serie ne risentisse e persino il numero di scene eliminate, dichiara Basgallopon, è davvero esiguo.

Di fondamentale importanza è stato anche il grande appoggio che Servant ha ricevuto dalla Apple:

"La Apple ci ha permesso di raccontare esattamente la storia che volevamo: ci hanno incoraggiato fin da quando gli abbiamo presentato il progetto e la sceneggiatura. Sapevano cosa volevamo creare e lo stile della serie, quindi quando gli abbiamo mostrato la prima stagione erano estremamente fiduciosi e rilassati, probabilmente perché Night era coinvolto. In gran parte è merito della sua reputazione."

Persino sul numero di stagioni non sembrerebbero esserci limitazioni, almeno per ora: il magnate della tecnologia non ha messo paletti al processo creativo del duo e secondo Basgallopon è pronta a sostenere la produzione per tutto il tempo che servirà loro per ultimare la storia.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a guardare l'intervista integrale, che trovate in cima, e, se volete, passate dalle nostre prime impressioni su Servant per farci sapere cosa pensate della serie che ha inquietato persino Stephen King.