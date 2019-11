Il creatore di Shameless è al lavoro su un reboot della serie State of Play

Secondo quanto riporta Deadline, il creatore di Shameless Paul Abbott è al lavoro per un reboot della serie State of Play, a sedici anni di distanza dall'originale, un thriller che ha ispirato l'omonimo film del 2009 con Russell Crowe.

La serie originale di State of Play presentava un cast stellare che comprendeva tra gli altri David Morrissey, John Simm, Bill Nighy, James McAvoy e Kelly MacDonald. Morrissey interpreta il politico Stephen Collins, il cui portaborse viene ucciso nella metropolitana di Londra. Il giornalista Cal McCaffrey (Simm) e il suo editore Cameron Foster (Nighy) indagano, scoprendo una storia complessa che rivela legami tra governo e grandi imprese.

Abbott desiderava da tempo tornare a lavorare a questa storia. Già nel 2007 aveva scritto delle sceneggiature in cui portava avanti le vicende dei giornalisti interpretati da Simm e Nighy. "L'altra sera ero sveglio fino alle 3 del mattino a lavorare sui copioni, sono davvero emozionato" dichiarò all'epoca al Sun. Ma il progetto non si è mai concretizzato, almeno fino a oggi, a più di un decennio di distanza.

Abbott è stato però nel 2009 produttore esecutivo del film State of Play della Universal Pictures (leggi qui la nostra recensione). Nella pellicola Russell Crowe interpreta McCaffrey e Ben Affleck è Collins, in un cast con altri nomi di spicco come Helen Mirren e Rachel McAdams.

Per quanto riguarda Shameless, faranno parte del cast della decima stagione anche Mary Kay Place ed Elizabeth Rodriguez.