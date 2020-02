Il creatore di Star Wars: The Clone Wars fa chiarezza sul cameo di Ahsoka

Secondo Dave Filoni, a volte i fan del franchise Star Wars non "imparano la lezione" dopo ciò che hanno visto succedere nel corso del tempo, e saltano un po' troppo velocemente alle conclusioni. È accaduto anche nel recente L'Ascesa di Skywalker, quando in molti hanno dato per scontato il destino di un personaggio della serie The Clone Wars.

Una scena dell'Episodio IX ha infatti scatenato una serie di speculazioni sulla morte di Ahsoka Tano: quando verso la fine, nel combattimento con Palpatine, Rey (Daisy Ridley) sente accanto a lei le voci di tutti i Jedi caduti - da Luke Skywalker a Yoda - si può ascoltare anche quella di Ahsoka. Dunque, in quel momento della storia è morta anche lei? Non necessariamente, secondo il creatore di The Clone Wars.

"I fan di Star Wars ragionano spesso per assoluti, una cosa molto da Sith" ha spiegato Dave Filoni. "Ricordo che in L'Impero colpisce ancora Luke parla con Leia attraverso la Forza. Anche Vader lo fa verso la fine del film. Non è che per forza debbano essere morti. Voglio dire, di alcuni di loro sappiamo che sono morti."

Ahsoka Tano è comparsa per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars, e successivamente in Rebels, ma mai in un film live-action. Secondo Filoni il suo cameo, più che legarsi in qualche modo a The Clone Wars, è un modo per mettere insieme tutti gli elementi del franchise. "A dire il vero non ha grosse implicazioni con ciò che ho in mente per il personaggio" ha ammesso. "Ho pensato semplicemente che fosse qualcosa di molto divertente. Ho pensato all'istinto così inclusivo di J.J. Abrams con tutti i vari personaggi, e ho pensato che sarebbe stato grandioso per gli attori fare parte di questo momento celebrativo della saga di Star Wars. Quindi non ho pensato alla storia: il film, per me, è un'area diversa."

