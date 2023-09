Il creatore di Suits ricorda Billy Miller: 'Gentile e intelligente'

Come saprete, Billy Miller è morto improvvisamente all'età di soli 43 anni. L'attore era noto nel mondo delle soap opera televisive americane soprattutto per il suo coinvolgimento in The Young and the Restless e negli anni più recenti in General Hospital, ma aveva preso parte anche alla serie Suits, e il suo autore Aaron Korsh lo ha omaggiato.

Come detto, nonostante Miller fosse noto soprattutto per i suoi ruoli in The Young and the Restless e General Hospital, ha interpretato Marcus Specter - il fratello minore di Harvey - in Suits per diverse stagioni. Il suo personaggio lottava contro una dipendenza dal gioco d'azzardo ed era proprietario di un ristorante.

"Una notizia molto triste per tutta la famiglia di Suits", ha scritto Korsh su X (ex-Twitter). "Billy Miller è morto. Ho condiviso un viaggio una volta con Billy. Ci siamo divertiti molto, abbiamo legato durante le cinque ore di volo, che sembrava fossero durate pochi minuti. Un uomo divertente, intelligente, gentile e garbato".

Al momento in cui vi scriviamo non è stata ancora rivelata la causa del decesso, ma il management di Miller ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che era affetto da una sindrome maniaco depressiva.

Miller è cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Ha firmato come modello per Wilhelmina, poi ha iniziato la sua carriera di attore nella soap opera All My Children, interpretando Richie Novak. Nel 2008 è passato a The Young and the Restless come quarto attore a interpretare il ruolo di Billy Abbott.

Nel frattempo, proprio Suits è tornata al successo diverso tempo dopo la sua cancellazione ufficiale grazie al suo passaggio su Netflix, tanto che erano cominciate a circolare alcune voci su una possibile reunion della serie proprio sulla piattaforma digitale.

Al momento non è chiaro se questo avverrà mai, ma i fan stanno continuando a inondare i loro social di messaggi di supporto allo show nella speranza di veder realizzato qualcosa di concreto.