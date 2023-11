Il creatore delle Superchicche spiega perché lo show è stato cancellato: 'Non aveva senso'

Qualche mese fa The CW ha deciso di cancellare il live-action de Le Superchicche, che il network stava preparando ormai da diverso tempo e dopo che un primo episodio pilota non era stato accolto benissimo dai produttori, che avevano quindi deciso di rigirarlo. In una recente intervista, l'autore del cartone Craig McCracken ha detto la sua.

Il creatore delle Superchicche ha recentemente dichiarato al Los Angeles Times che, durante l'unico incontro avuto con i creatori della serie live-action, ha avvertito la produzione che la trasformazione dei personaggi in una versione più adulta li ha trasformati in qualcosa di diverso dalle Superchicche. Li ha resi dei personaggi generici.

"Ho avuto un unico incontro e ho detto loro: 'Quando le trasformate in adulte, non sono più le Superchicche perché se sono adulte, sono solo tre super ragazze che non devono avere a che fare con l'essere bambine'", ha dichiarato McCracken. "È uno show completamente diverso".

Le Superchicche avrebbe visto Blossom (Chloe Bennet di Agents of SHIELD, che ha poi lasciato la serie), Bubbles (Dove Cameron di Descendants) e Buttercup (l'attrice di Broadway Yana Perrault), che un tempo erano le supereroine americane, ma ora sono ventenni disilluse e risentite per essersi perse la loro infanzia nella lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai? È stato girato un episodio pilota prima di essere reboottato da capo.

"Il motivo per cui si fanno i pilot è che a volte le cose non vanno bene, e questo era solo un errore", aveva spiegato l'ex presidente di The CW Mark Pedowitz nel 2021. "Crediamo ciecamente nel cast. Crediamo in Diablo [Cody] e Heather [Regnier], gli sceneggiatori. Crediamo negli auspici di Greg Berlanti e degli studi televisivi Warner [Bros. TV]". Tuttavia, vi abbiamo poi spiegato i motivi della cancellazione de Le Superchicche.

Quest'anno ricorre il 25° anniversario dell'amato cartone animato delle Superchicche. La serie ha debuttato per la prima volta su Cartoon Network il 18 novembre 1998, ed è durata per sei stagioni, tre episodi speciali, The Powerpuff Girls Movie, un episodio speciale per il 10° anniversario che ha visto tornare il cast originale e altro ancora. Le Superchicche sono tornate anche con una serie reboot nel 2016 che ha avuto una durata di tre stagioni e sta per arrivare un altro nuovo reboot animato con McCracken al timone del progetto.