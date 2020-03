Il creatore di Tales From The Loop firma un contratto in esclusiva con la Fox

Dopo la notizia di una serie basata sui lavori di Simon Stålenhag, gli occhi di varie emittenti si sono voltati verso il creatore della stessa e adesso Nathaniel Halpern ha firmato per il cosiddetto "contratto della vita", che lorebderà collaboratore in esclusiva dei Fox 21 Television Studios, divisione dei Disney Television Studios

L'imminente Tales form the Loop sarà disponibile a breve sulla piattaforma Amazon Prime Video (qui il primo trailer della serie fantascientifica) e vedrà protagonisti Jonathan Pryce e Rebecca Hall. La serie esplorerà la misteriosa cittadina che vive al di sotto dell'Anello, una speciale macchia in grado di sondare e rivelare i misteri dell'universo.



Dalla Fox, il creatore, produttore esecutivo e showrunner dello show è stato incaricato di ideare altre serie da tramettere sull'intero network televisivo, che verranno trasmesse si via cavo che sulle varie piattaforme streaming.



A proposito del l'accordo con Halpern, Bert Salke, presidente della Fox 21 Television Studios, ha detto:



"Il lavoro svolto da Nathaniel con Legion è diverso da qualunque cosa sia mai stata prodotta prima d'ora e non vediamo l'ora che il resto del mondo possa godere di Tales form the Loop su Amazon Prime. Per farla breve, è uno dei creatori più originali e creativi che abbiamo mai visto ed è esattamente il tipo di visionario con cui noi della Fox 21 volgiamo collaborare."