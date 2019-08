Il creatore di Teen Wolf e Criminal Minds, Jeff Davis, firma un contratto con Fox

Lo sceneggiatore e produttore americano Jeff Davis, anche creatore delle serie tv Teen Wolf e Criminal Minds, ha concluso un accordo con il network Fox per creare e sviluppare nuovi show.

Il contratto broadcast-only in esclusiva prevede la creazione e la lavorazione di serie tv per il network statunitense, segnando, tra l'altro, il primo accordo diretto siglato dalla compagnia dopo lo split con 20th Century Fox Television (a seguito dell'acquisizione Disney-Fox).

"Jeff è un talento eccezionale con una voce decisamente unica. La sua abilità di creare un'incredibilmente ampia gamma di show - dalla serie procedurale e character-driven Criminal Minds ai coming of age pop e sovpannaturali come Teen Wolf - è ciò che rende questo accordo ancora più significativo" ha dichiarato Michael Thorn, President, Entertainment, Fox Entertainment, per poi continuare "E in qualità di primo accordo diretto della compagnia, ha un significato ancora maggiore, perché sottolinea il nostro impegno nel cercare di avere i migliori creatori del business e di offrirgli flessibilità e supporto, entrambi beni rari nel mercato odierno".

Gli show creati da Davis, Teen Wolf (di cui ora MTV starebbe pensando a un reboot) e Criminal Minds, hanno avuto entrambi grande successo, il primo partendo da assoluto assoluto underdog, ma arrivando a totalizzare sei stagioni, l'altro che vedrà una conclusione solo il prossimo anno con la quindicesima stagione.