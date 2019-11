Il creatore di The Crown racconta il ruolo della Thatcher nella stagione 4

Netflix ha appena pubblicato la terza stagione di The Crown ma l'attenzione di molti, specie di chi è già riuscito a vedere tutti gli episodi, è già rivolta alla quarta, dove debutterà il personaggio di Margaret Thatcher, interpretato da Gillian Anderson. Il rapporto tra lei e la Regina (Olivia Colman) promette di essere memorabile.

La quarta stagione di The Crown condurrà il pubblico alla fine degli anni Settanta, e tra le new entry ci sarà anche Lady Diana. Peter Morgan, creatore e showrunner della serie, ha anticipato che l'entrata in scena della Thatcher cambierà il paradigma delle relazioni tra la Regina e il Primo Ministro di turno, essendo la "lady di ferro" molto più contemporanea dei suoi predecessori (a cominciare da Winston Churchill, protagonista di un inatteso cameo nella terza stagione).

"Ho sempre trovato utile pensare al suo rapporto con i Primi ministri in termini familiari" ha spiegato Morgan nel podcast ufficiale di The Crown. "Churchill incarnava il paradigma del nonno. Macmillan era invece più un padre. Douglas-Home era un amico di famiglia. E Wilson è il primo, se capisci cosa intendo, a rispecchiare il paradigma del marito. Ha all'incirca la stessa età, al massimo un decennio di differenza, penso, e questo crea necessariamente anche una relazione molto diversa."

Lo showrunner parla poi degli altri Premier della storia britannica, definendo tra gli altri Tony Blair "il primo figlio" di Elisabetta II. Margaret Thatcher, però, rappresenta un caso a parte. "È una gemella. Sono nate a sei mesi di distanza. È proprio uno di quegli emblemi, l'aquila a due teste, rivolte in direzioni opposte. Molte somiglianze e molte differenze. Hanno un sacco di cose in comune, non ultimo il loro genere. Ma a volte le cose che pensi possano unire due persone sono quelle che le separano."

Vedremo allora dove condurrà questo rapporto tra due "gemelle" nella quarta stagione di The Crown.