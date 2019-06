Il creatore di The Good Place parla dei nuovi personaggi della quarta e ultima stagione

Come annunciato pochi giorni fa, l'acclamata, dissacrante e brillante The Good Place terminerà con la quarta stagione, e intervistato da Entertainment Weekly il creatore, Mike Schur, ha avuto modo di discutere degli ultimi episodi attualmente in produzione, compresi dei nuovi personaggi.

Prima di tutto, un breve riepilogo. Alla fine della terza stagione, il Giudice Jen (Maya Rudolph) ha concesso all'architetto del Bad Place, Michael (Ted Danson), un'ultima possibilità per dimostrare la sua teoria secondo cui gli umani sono capaci di evolvere nel tempo. La posto in gioco è la dannazione eterna per tutta la squadra, in aggiunta ovviamente al ritiro di Michael, al quale il Giudice ha deciso di affidare la scelta di quattro nuove cavie umane. Due sono stati rivelati e sono John (Brandon Scott Jones) e Simone (Kirby Howell-Baptiste).



Nella quarta stagione, comunque, arriveranno nuovi "vicini" per i nostro protagonisti, anche se le cose non andranno come nelle tre stagioni precedenti. Dice Schur: "Abbiamo avuto molte guest star meravigliose, come Jason Manztoukas nei panni di Derek o Maribeth Monroe in quelli di Mindy St. Clair. Ci sono persone nel mondo che compaiono e poi non fanno altro che ritornare. Però quest'anno ci saranno nuove aggiunte e saranno permanenti, almeno per lo status quo iniziale. È un po' una novità per noi, perché non abbiamo mai avuto altri personaggi all'infuori dei sei principali, mentre adesso ne abbiamo un sacco di nuovi. Questo è il più grande cambiamento della stagione".



La Soul Squad avrà il compito di aiutare a evolvere i soggetti appena arrivati: "Tutti loro hanno un lavoro ben specifico: li abbiamo pensati come degli assistenti sociali della moralità, dove John è il progetto di Tahani. Ma ci sono altri progetti per altre persone. Tutti insieme hanno anche diversi progetti di squadra per crescere e cambiare. Sono lì per dare una mano quasi fossero dei pastori, con il compito di portare tutti a prendere le migliori decisioni possibili".



The Good Place 4 debutterà sulla NBC il prossimo autunno.