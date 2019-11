Il creatore di The Mandalorian condivide un dolcissimo video di Baby Yoda girato sul set

Continuiamo a ripeterlo: grazie a The Mandalorian, Baby Yoda è divenuto un caso mediatico. Tanto famoso da vederlo ovunque, sul web come nella vita reale. Video, giocattoli, murales, canzoni vengono fatte in onore del bellissimo e piccolissimo alieno verde dagli occhi grandi e dolci molto simili a quelli di un gattino indifeso.

E adesso, con l'uscita anche della ninna nanna a lui dedicata che sta spopolando sul web come sul social Tik Tok, la fama del piccolo Yoda cresce sempre di più. Sta divenendo inarrestabile e anche lo staff che sta dietro la realizzazione della serie Star Wars: The Mandalorian lo sa bene. Lo si deduce, tra le altre cose, dal nuovo post inserito su Instagram dal creatore Jon Favreau, che potete trovare in calce a questo articolo, il quale ha deciso di condivide un breve video del dietro le quinte del pupazzo che viene utilizzato sul set per creare Baby Yoda. Tra l'altro il video non è solo dolcissimo, capace di scogliere i cuori anche dei fan più glaciali, ma ci mostra pure quanto bene sia realizzato il burattino, tanto da sembrare reale e quindi facilitare il lavoro a tutto lo staff che sta dietro Mandalorian.

La didascalia del post Instagram di Favreau dice: «Se la situazione al tuo tavolo del Ringraziamento si surriscalda, mostra questo video che ho realizzato sul set di The Mandalorian a tutti.»

La fama di Baby Yoda è dovuta a più fattori che entrano in gioco tra loro. Il primo è sicuramente il fatto che il personaggio che abbiamo imparato a conoscere negli anni, quello saggio e vecchio che ha insegnato tutto al suo allievo Luke Skywalker, godeva già di una grande fama tra il pubblico e i fan più fedeli alla saga. Il secondo è sicuramente la dolcezza che con un solo sguardo il piccolo alieno verde riesce a trasmettere. Saranno gli occhioni grandi che scatenano nelle persone emozioni positivi, proprio come quelli dei gatti. Il terzo e ultimo motivo e non per importanza è stata la bravura del cast a mantenere segreta la presenza di Baby Yoda fin quando non ha debuttato ufficialmente sul piccolo schermo.

Prima dell'uscita della serie erano state rilasciate diverse anticipazioni, ma nessuna mai accennava al piccolo. E molto probabilmente proprio tale sorpresa ne ha valorizzato ancora di più la presenza. Proprio in merito a questo Favreau ha detto in precedenza a Collider: «Devo ringraziare Disney e Lucasfilm, perché il modo in cui vengono trapelate anticipazioni è a causa del merchandising, cataloghi di giocattoli e cose del genere. Quindi li ringrazio per il supporto. Desideravo davvero che il pubblico scoprisse lo show passo dopo passo, così che ogni volta ci fossero nuovi colpi di scena e segreti che vengono a galla. Ciò richiede molta discrezione e moderazione da parte delle persone che stanno lavorando, insistendo che rimangano in silenzio su certe cose, in modo che il pubblico non le venga a sapere in anticipo. Per fare ciò, c'era bisogno che gran parte del merchandising venisse trattenuto, fino all'uscita della serie.»

