Il creatore di Tigra si offre di aiutare la serie Tigra & Dazzler bloccata da Marvel TV

Marvel Television sta sviluppando una serie di show per il piccolo schermo in accordo con Hulu. Erano stati annunciati quattro show molto ambiziosi, che sarebbero poi culminati successivamente in una serie di eventi, proprio come gli show di Netflix in precedenza. Tuttavia ieri è stata annunciata la sospensione della produzione di Tigra & Dazzler.

La produzione si è bruscamente fermata perché la showrunner Erica Rivinoja e l'intero team di autori sono stati licenziati. Ora il creatore di Tigra, Tony Isabella, è intervenuto su Twitter per offrire il suo suo supporto a questo travagliato progetto. Isabella creò il personaggio nel 1974 in Giant-Size Creatures #1, inserendola successivamente nelle pagine di Marvel Chillers. Isabella è noto anche per aver creato Black Lightning per la DC e Black Goliath per Marvel.



"Ecco alcune inquietanti notizie" ha scritto Isabella su Twitter "Ehi, Marvel, non sono né uno showrunner né uno sceneggiatore. Ma come creatore di Tigra, se posso essere d'aiuto, anche come consulente non ufficiale, mandami un messaggio in privato".

Per il momento Hulu e Marvel hanno rifiutato di commentare la notizia della sospensione di Tigra & Dazzler ma fonti vicine alla produzione parlano di una volontà comune di concretizzare lo show e di riprendere in qualche modo la realizzazione della serie.

Da tempo ci si chiede quale sarà il futuro di Marvel Television e delle sue produzioni, dopo le notizie di queste settimane e dopo che Kevin Feige ha assunto un ruolo maggiormente centrale all'interno dell'industria.