Il creatore di Vikings minacciato di morte: nessuno tocchi Lagertha

No, non è un errore: stavolta il fanbase di della serie si è spinto decisamente oltre e, secondo l'attrice Katheryn Winnick a farne le spese sarebbe stato lo stesso creatore dello show, già alle prese con numerose sfide: che i timori di Henry Cavill stiano migrando da The Witcher a Vikings?

Lagertha è sicuramente uno dei personaggi più amati dello show fin in dal suo debutto nel 2013, ma sembra che i fan abbiano preso fin troppo a cuori il destino dell'intrepida guerriera, forse intimoriti dall'escalation di violenza della serie e dall'ormai avanzata età del personaggio.

Eppure, nonostante minacciare di morte il creatore di una serie televisiva non sembri essere la mossa più saggia di tutte, il gesto ha messo ben in luce una cosa: Lagertha è e deve rimanere uno dei personaggi cardine di Vikings e non sono ammesse eccezioni. Una bella gatta da pelare per gli sceneggiatori, che starebbero già lavorando a modi creativi per non tagliarla fuori dalla serie.

"I fan, divenuti fedelissimi, hanno letteralmente minacciato di uccidere Michael Hirstnel caso in cui Lagertha dovesse morire", afferma la Winnick a Rotten Tomatoes. s

"Cronologicamente è ormai una bisnonna ed è stato molto interessante percorrere con lei il suo intero viaggio. Nel trailer potete vederla seppellire la sua spada, come se in un certo senso stesse rinunciando a combattere. La lotta è stata parte della sua vita da sempre e per me sarà davvero complicato interpretare Lagertha senza la sua spada."

Per approfondire, vi rimandiamo ai futuri piani di Lagertha (chissà che non verranno modificati?) e al nuovo trailer di Vikings 6.