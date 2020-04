I creatori di Duck Tales parlano di comparse e tutte le novità della terza stagione

Si torna a parlare dell'attesa terza stagione di Duck Tales: a farlo sono di nuovo i due creatori dello show, Matt Youngberg e Francisco Angones, in questa intervista concessa ai giornalisti di ComicBook.com, in cui svelano le numerose novità delle prossime puntate.

Si inizia parlando della difficile eredità che lo show del 2017 ha dovuto affrontare, in particolare viene chiesto se secondo i due autori lo spirito del Duck Tales originale sia presente anche nelle nuove stagioni: "Siamo anche noi dei fan, volevamo fare qualcosa che fosse per i fan originali. Ma eravamo nella difficile situazione di non voler alienare gli appassionati storici ma volevamo anche cercare di raggiungere un pubblico nuovo. Volevamo fosse un nuovo inizio, per coloro che non avevano mai visto o sentito parlare di Duck Tales, ci siamo chiesti come farli appassionare alla serie? È bellissimo sapere che sia i nuovi che i vecchi fan stanno apprezzando lo show".

L'intervista continua poi chiedendo quali sono stati i motivi dietro la puntata dedicata alle "Giovani Marmotte": "Volevamo inserire la storia delle giovani marmotte e le loro sfide in una puntata, ma stavamo cercando anche un modo originale per farlo. Mi è piaciuta molto la parte di Paperone, cerca di seguire l'avventura come ha sempre fatto, per questo sembra quasi ignorare l'altra storia che gli si pone davanti, che per lui è più strana, noiosa e con troppi balli".

La terza stagione andrà in onda su Disney XD, se siete curiosi vi segnaliamo questa scena di Duck Tales con protagonisti Paperino e Pippo.