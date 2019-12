I creatori di Epic svelano dove sarà ambientata la serie antologica

Sono passati pochi giorni dall'annuncio di Epic, la nuova serie TV prodotta da ABC, ma possiamo già scoprire qualche particolare in più sullo show che farà felici tutti i fan delle storie raccontate dai film Disney.

Deadline, sito che per primo ha annunciato il nuovo show, lo aveva descritto come una serie antologica romantica ambientata nel magico mondo della Disney, su cui sono al lavoro gli showrunner Adam Horowitz ed Eddy Kitsis, insieme al loro troveremo Brigette Hales ad occuparsi della sceneggiatura della serie, la scrittrice ha già collaborato con i due scrivendo numerose puntate di "Once Upon a Time".

Adesso scopriamo che le puntate saranno ambientate in una "Foresta Incantata", luogo in cui verranno raccontate le storie dei classici della Disney, ma con qualche nuova aggiunta dei due showrunner. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, in quanto non conosciamo ancora nulla riguardo il cast o il numero delle puntate di cui sarà composta la stagione, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione in più.

Nell'attesa vi lasciamo con le nostre impressioni su Once Upon a Time 7, serie, recentemente conclusa, creata dai due autori di Epic e che segue le vicende e gli scontri dei personaggi delle classiche fiabe.