I creatori di Friends ricordano Matthew Perry: 'Siamo scioccati, sembra impossibile'

Nel giorno in cui il mondo intero piange l'improvvisa scomparsa di Matthew Perry l'attesa è, ovviamente, anche rivolte alle parole con le quali inevitabilmente le co-star di Friends vorranno commemorare il loro indimenticabile collega. Su quel fronte, però, a parlare sono stati per ora gli autori dell'amatissima sitcom.

Mentre i fan ricordano Matthew Perry con le migliori scene del suo Chandler Bing, infatti, a prendere la parola sono gli autori e produttori Marta Kauffman e David Crane e il regista Kevin Bright, ancora evidentemente scossi dall'addio a quello che molti consideravano il vero cuore pulsante dello show che lanciò Jennifer Aniston, Courteney Cox e soci.

"Siamo scioccati e profondamente, profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro amato Matthew. Ci sembra ancora impossibile. Tutto ciò che possiamo dire è che ci sentiamo onorati del fatto che abbia fatto parte delle nostre vite. Era un talento luminoso. È un cliché dire che un attore abbia fatto suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non esistono parole più veritiere. Dal primo giorno in cui l'abbiamo visto impersonare Chandler Bing, per noi non c'è stato nessun altro" si legge nel comunicato congiunto dei tre. Vedremo, a questo punto, quando arriveranno le dichiarazioni delle co-star di Perry, evidentemente e comprensibilmente ancora troppo devastate dalla perdita per poter esprimere il dolore con parole adeguate.