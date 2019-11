I creatori della serie su Harley Quinn non escludono una sua relazione con Poison Ivy

Il Black Friday sarà l'occasione per poter assistere alla première della serie animata su Harley Quinn per DC Universe. Lo show segue le vicende del personaggio, doppiato dalla star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, nel suo percorso di rinascita per diventare una delle villain più temute di Gotham City, dopo esser stata scaricata dal Joker.

Tornata nuovamente single Harley, diversi fan hanno ipotizzato la nascita di una romantica relazione tra Quinn e Poison Ivy (Lake Bell). E nel corso di una recente intervista a CBR, i creatori della serie Justin Halpern e Patrick Schumacher, hanno rivelato che si tratta di un'ipotesi che vorrebbero sicuramente approfondire ma chiedono la pazienza dei fan:"Senza concedere troppo, era qualcosa che volevamo esplorare" hanno spiegato "Non diremo cosa succede ma si, è certamente qualcosa d'interesse per noi".



"Prepariamo il tavolo nella prima stagione. Se sarete pazienti..." ha spiegato Schumacher. Halpern prosegue:"Per noi è stato importante nella prima stagione farla uscire da una relazione e non farla entrare subito in un'altra. Volevamo che si trattasse solo di auto-scoperta e non intesa attraverso altre persone. Nella prima stagione in un certo senso stiamo molto lontani dal farla coinvolgere romanticamente in qualsiasi cosa".

Una pazienza che probabilmente sarà ripagata, per tutti quei fan che vorrebbero che nascesse qualcosa tra le due acerrime nemiche di Batman. La seconda stagione è già in cantiere e sarà composta da tredici episodi.

