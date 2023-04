The Boroughs, arriva su Netflix la nuova serie dai creatori di Stranger Things

Netflix si addentra ancora una volta nel paranormale con i Duffer Brothers e i creatori di The Dark Crystal: Age of Resistance che di misteri ne sanno qualcosa. Il servizio di streaming ha annunciato la realizzazione di The Broughs, una nuova serie dai risvolti a dir poco inquietanti.

Il nuovo show, diviso in otto puntate, è ambientato in New Mexico in una comunità per anziani: su questo sfondo fanno la loro comparsa improbabili eroi che devono unire le forze per impedire a una minaccia ultraterrena di prendere l'unica cosa che loro non avranno più a disposizione, ovvero il tempo. I Duffer Brothers saranno produttori esecutivi mentre Jeffrey Addiss e Will Matthews showrunner di The Broughs.

“Siamo fan della scrittura di Jeff e Will da molto tempo - hanno detto i Duffer - e quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs , abbiamo subito capito che avevano qualcosa di molto speciale tra le mani. Sebbene gli eroi di The Boroughs abbiano qualche anno in più rispetto ai ragazzi di Stranger Thing , sono un gruppo di disadattati altrettanto adorabile, e non vediamo l'ora di unici a loro in un'avventura che a volte è spaventosa, divertente e profondamente toccante.”

Addiss e Matthews, creatori di The Dark Crystal: Age of Resistance, serie cancellata da Netflix dopo una sola stagione, si sono mostrati entusiasti di tornare a lavorare su Netflix: "lavorare a fianco dei Duffer Brothers - affermano Addiss e Matthew - ,che sono abbastanza bravi a fare spettacoli, e del loro team è stato un sogno diventato realtà. Portanto porteranno il perfetto equilibrio tra cuore e orrore nella nostra storia. Non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il mondo sveli l'oscuro mistero sepolto sotto la facciata soleggiata di The Boroughs ".

Mentre i fan si chiedono quando uscirà la quinta e ultima stagione di Stranger Things, tra i piani di Duffer Brothers c'è l'adattamento live action di Death Note e una nuova serie tratta da The Talisman di Stephen King.