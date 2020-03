La creatrice di Steven Universe parla della fine dello show e del suo profondo messaggio

Dopo una lunga attesa le avventure di Steven Universe e delle sue amiche Gemme si sono concluse e appena dopo la messa in onda del finale di stagione la creatrice Rebecca Sugar ha raccontato sé stessa, i suoi personaggi e il messaggio d'addio e speranza lasciato ai fan negli ultimi episodi.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler su Steven Universe Future!

Lo speciale season finale in quattro parti è andato in onda lo scorso 27 marzo e dopo un'entusiasmante anteprima delle ultime battute abbiamo visto lo scontro decisivo tra le Crystal Gems e lo stesso Steven, che corrotto ed incontrollabile è diventato un pericolo per sé stesso e per gli altri.

Un ulteriore contrasto nasce tra le gemme, che iniziano a discutere su quale lato della famiglia del protagonista sia da biasimare per i traumi infantili che lo hanno portato, poco alla volta, a questa rottura.

A toccare particolarmente il cuore degli spettatori è l'accorato discorso di Connie, che andando in soccorso dell'amico in difficoltà pone l'accento su qualcosa cui nessuno sembrava aver fatto caso: "Tutti abbiamo avuto Steven al nostro fianco quando ne avevamo bisogno, ma l'unico che non ha mai avuto uno Steven ad aiutarlo è Steven. C'è sempre stato per noi, adesso, per una volta, possiamo essere noi al suo fianco?"

"Per Steven è importante sapere da cosa nasce questo suo comportamento e da dove abbia origine questa sua sofferenza.", afferma la Sugar, "Essere consapevoli delle cause del problema è necessario per poterlo risolvere e questa, per me, è la parte più importante. Steven sta scoprendo poco alla volta che quello che gli è successo da bambino ha aumentato la sua resistenza al dolore e allo stress e sarà anche grazie a questo che riuscirà a riconoscere i sintomi e lentamente a guarire."

Parlando poi del futuro dei suoi colorati personaggi, la Sugar apre alla possibilità di nuove avventure: "ho in mente alcune storie che potrebbero seguire 'Future', ma prima voglio dare ai personaggi un po' di tempo e riposo, almeno per un po', anche io ne ho bisogno."

Ci sarà quindi uno Stever Universe post-Future? È presto per dirlo, ma sembra che, dopo un meritato riposo, il team delle Gemme potrebbe tornare più forte di prima.