Creature Commandos, Anya Chalotra è Circe nella fan-art approvata da James Gunn!

Qualche settimana fa, James Gunn aveva confermato l'ingresso di Anya Chalotra nel cast di Creature Commandos, serie d'animazione che darà il via al nuovo DC Universe, che proseguirà quindi con Superman: Legacy nel luglio 2025. L'attrice, nota per la sua partecipazione a The Witcher, sarà la voce di Circe, e ora è arrivata una suggestiva fan-art.

Gunn, creatore e produttore della serie, ha recentemente mostrato sui social media un bellissimo concept design della villain della DC.

I fan si sono immediatamente innamorati di Anya Chalotra nel ruolo di Circe fin dal momento in cui è stata scritturata per Creature Commandos, considerando l'attrice di The Witcher come perfetta per l'iconico cattivo della DC Comics. Mentre i dettagli sul suo ruolo nell'Universo DC sono stati tenuti nascosti, Gunn ha condiviso sui social media un altro splendido disegno dell'artista davi_a86 su Instagram. La fan-art dell'artista Davi Alves è stata condivisa sulle storie di Instagram di Gunn.

Non è chiaro che dinamica avrà Anya Chalotra nel ruolo di Circe in Creature Commandos, soprattutto se si considera che James Gunn ha precedentemente lasciato intendere che non sarà una series regular. Sebbene sia possibile che il personaggio sia relegato a un semplice cameo, la serie costituirà probabilmente solo la sua prima apparizione nell'Universo DC, e avrà forse modo di tornare in altri progetti come la serie Paradise Lost. Tuttavia, solo il tempo ci dirà esattamente come verrà utilizzato questo cattivo della DC tanto amato dai fan.

Creature Commandos, lo ricordiamo, è una serie animata che debutterà nel corso di quest'anno, ambientata nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. La serie vedrà il ritorno del Weasel di Sean Gunn da The Suicide Squad, mentre Amanda Waller proverà a costruire una milizia di mostri e reietti per le sue missioni più folli. Tutti e sette gli episodi della prima stagione dello show sono stati scritti da Gunn.

Nel luglio 2025 arriverà quindi Superman: Legacy che inaugurerà il DC Universe anche nelle sale cinematografiche. Il film è stato scritto e sarà diretto da Gunn, con David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman.