Creature Commandos, ecco il cast completo della serie DC Studios: c'è anche David Harbour

Dopo l'annuncio di Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr., è stato quindi annunciato il cast completo di doppiatori di Creature Commandos, la serie animata targata DC Studios che darà ufficialmente il via al DC Universe progettato sotto la supervisione di James Gunn e Peter Safran. I doppiatori potranno apparire anche in live-action in futuro.

La serie potrà contare sulla voce di Sean Gunn nel doppio ruolo di Weasel e di G.I. Robot, che sarà affiancato da Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein, mentre Steve Agee riprenderà il suo ruolo di John Economos già interpretato in The Suicide Squad e nella prima stagione di Peacemaker (il personaggio ha anche avuto un cameo in Shazam! Furia degli dei).

Nella serie animata, il team Creature Commandos lavora sotto la supervisione di Amanda Waller. La Waller (Viola Davis) ha avuto un ruolo importante in The Suicide Squad e nella sua serie spin-off, Peacemaker, e si appresta a tornare su HBO Max con una serie tutta sua intitolata Waller.

Poiché il nuovo DCU intende riutilizzare gli stessi membri del cast sia per i progetti in live-action che animati, la Davis era finora l'unica doppiatrice che immaginavamo potesse far parte di Creature Commandos. Tuttavia, sembra che il coordinatore della squadra sarà John Economos, uno dei dipendenti della Waller. Nella serie animata è presente Weasel, che ha fatto il suo debutto in live-action in The Suicide Squad, interpretato da Sean Gunn, quindi era chiaro che il fratello di James Gunn sarebbe tornato nella serie animata, ma doppierà anche G.I. Robot.

Ora che l'intero cast di Creature Commandos è stato rivelato, possiamo iniziare a chiederci quando appariranno le versioni live-action di questi personaggi. Harbour, per esempio, è la scelta perfetta per Eric Frankenstein, dal momento che dopo la sua performance in Hellboy ha dimostrato di saper interpretare un mostro dotato di umanità. E il Dr. Phosphorous di Tudyk sarebbe perfetto per un cameo in un film di Batman, visti i trascorsi tra i due personaggi nei fumetti.