Creature Commandos, nel cast anche la star di The Witcher Anya Chalotra: chi interpreterà?

James Gunn ha poco da dire su Creature Commandos, ma a svelarci nuovi dettagli sul progetto è il prestigioso cast: moltissimi segnali, infatti, suggeriscono che Anya Chalotra (The Witcher) si è unita alla serie animata nei panni di Circe, l'antagonista di Wonder Woman.

Per chi non la conoscesse, Circe si basa sulla figura mitologica greca, e comparve per la prima volta nel volume uno di Wonder Woman (1949). Tra i suoi poteri principali, ricordiamo la capacità di tramutare la realtà in materia solida, alterare la mente del prossimo e resuscitare i morti – proprio come ha fatto con Medusa; inoltre, possiede uno specchio magico (denominato lo Specchio di Circe, appunto) che permette a chiunque di trasformare il proprio aspetto. Alla sua figura si aggiungono le numerosi versioni, come quelle di Flashpoint e Scribblenauts Unmasked – dove riesce a sconfiggere Superman.

Siamo sicuri che Anya Chalotra, col suo incredibile talento, riuscirà a interpretare al meglio il personaggio. Tuttavia, l'attrice viene ricordata non soltanto per The Witcher: basti pensare ai film Wanderlust e Agatha Christie - La serie infernale, a cui si aggiungono gli spettacoli televisivi Sherwood e The Cipher.

Creature Commandos, invece, sarà la prima serie televisiva del DCU e racconterà la storia di una squadra di mostri che, assemblata da Amanda Waller, dovrà superare una serie di ostacoli. La pubblicazione era prevista su Max nel 2024, per poi essere rimandata al 2025 a causa dello sciopero SAG-AFTRA. Nel cast ricordiamo Frank Grillo, Maria Bakalova, Indira Varma e Alan Tudyk.

A proposito, quanti episodi avrà Creature Commandos?