Creature Commandos, Frank Grillo sarà Rick Flag nella prima serie del DC Universe!

Il DC Universe targato James Gunn/Peter Safran sta pian piano prendendo forma, e con esso i vari prodotti che ne faranno parte: un ruolo di straordinaria importanza spetterà a Creature Commandos, serie animata che darà di fatto il via al franchise nato dalle ceneri del DC Extended Universe e, per questo, al centro di numerosissimi rumor.

Scritta dallo stesso James Gunn, Creature Commandos è stata infatti più volte associata al nome di Frank Grillo: la star de La Notte del Giudizio, che secondo alcuni insider avrebbe dovuto interpretare Dottor Phosphorus, è ora finalmente entrata in via ufficiale a far parte del progetto, in un ruolo che non è però quello di cui si era parlato in queste ultime settimane.

Frank Grillo presterà infatti la voce a Rick Flag senior, soldato e abile stratega che nei fumetti DC ha fatto parte anche della Suicide Squad e della Task Force X: in versione live-action, non a caso, negli ultimi anni abbiamo visto il personaggio prima in Suicide Squad e poi in The Suicide Squad, interpretato però in entrambi i casi da Joel Kinnaman. Cosa ne dite? Vi sembra una buona scelta? Diteci la vostra nei commenti! Vedremo, comunque, se questa Creature Commandos saprà dare la spinta giusta a un DC Universe atteso al varco da milioni di fan.