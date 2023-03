Creature Commandos: Frank Grillo risponde ai rumor sul suo casting nella serie DCU

All'inizio di questa settimana, Frank Grillo e Ron Perlman sono stati avvistati sul red carpet della première hollywoodiana di Shazam! Furia degli Dei, alimentando le voci che i due fossero stati scritturati per uno dei prossimi film del nuovo studio guidato da James Gunn e Peter Safran. Le voci sostenevano che il progetto fosse Creature Commandos.

Ora, un nuovo post di Grillo sui social media sta continuando a gettare benzina sul fuoco alimentando ulteriormente queste speculazioni. Condividendo uno screenshot del red carpet, la star, apparsa in numerosi film dei Marvel Studios a partire da Captain America: Civil War, si è chiesta se lui e Perlman sarebbero apparsi presto sullo schermo ancora una volta insieme, dopo aver preso parte a un film un po' di tempo fa.

"Io e il mio uomo [Ron Perlman] abbiamo fatto un piccolo film insieme un po' di tempo fa", ha scritto Grillo sulle sue storie di Instagram. "Potrebbe essere questo il secondo? Hmmmmmmmm".

L'ipotesi più gettonata è, infatti, quella secondo cui i due attori potrebbero essere entrati a far parte del cast di Creature Commandos, serie animata che fungerà ufficialmente da introduzione per il nuovo Universo DC di James Gunn. Come spiegato in precedenza da Gunn e Safran, gli attori che doppiano i personaggi negli show animati del franchise probabilmente interpreteranno gli stessi ruoli anche nella loro versione in live-action.

"Per quanto riguarda l'animazione, a volte è un modo divertente per introdurre personaggi o storie che francamente sarebbero troppo costose per essere realizzate in live-action", aveva detto Safran ai membri della stampa all'epoca dell'annuncio dei nuovi progetti DCU.

Creature Commandos sarà il primo progetto del nuovo DC Universe di James Gunn and arrivare in streaming su HBO Max. Anche se non c'è ancora una data ufficiale, dovrebbe uscire prima di Superman: Legacy, la cui release è fissata per l'11 luglio 2025.