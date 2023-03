Creature Commandos: Frank Grillo e Ron Perlman nel cast della serie DC Studios?

Il primo progetto targato DC Studios, Creature Commandos, entrerà presto in produzione, dando ufficialmente il via ai lavori del nuovo Universo DC di James Gunn. Del progetto si sa ancora pochissimo, così come del suo cast. Tuttavia, alcuni fan stanno cominciando a speculare su due possibili nuovi ingressi della serie: Frank Grillo e Ron Perlman.

Lunedì scorso, i DC Studios hanno celebrato la premiere a Los Angeles di Shazam! Furia degli dei e tra gli invitati c'erano anche Frank Grillo e Ron Perlman, due attori che in precedenza non avevano mai avuto alcun legame con la DC. Come ha fatto notare un account Twitter della DC, entrambi gli attori sono visibili nelle foto scattate dai paparazzi.

Oltre ad aver partecipato all'anteprima e al red carpet del film DC, all'inizio di quest'anno Grillo ha parlato di un potenziale ruolo per un film diretto da James Gunn, mentre Perlman in passato è stato nominato più volte come possibile voce e interprete della versione di Frankenstein del franchise.

In occasione dell'evento che ha visto la presentazione della prima parte della programmazione dei DC Studios a gennaio, il collega di Gunn, Peter Safran, ha dichiarato che Creature Commandos è stata costretta a essere una serie animata a causa della storia che stava seguendo. "E in termini di animazione, a volte è un modo divertente per introdurre personaggi o storie che francamente sarebbero troppo costose per essere realizzate in live-action", ha detto Safran ai membri della stampa in quell'occasione.

"Creature Commandos si baserà sul grande team della DC", ha spiegato Gunn durante lo stesso evento. "Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente ai live action. Televisione, film e giochi si intrecceranno nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show ed è in produzione. Questo sarà il primo progetto, e mi piace molto".

Pochi giorni fa, James Gunn aveva dichiarato che i casting di Creature Commandos erano quasi completati, quindi Grillo e Perlman potrebbero essere apparsi all'anteprima di Shazam 2 per una ragione precisa.