Creature Commandos, James Gunn aggiorna i fan: 'Casting quasi completato'

Come ben sapete, a fine gennaio James Gunn e Peter Safran hanno ufficialmente annunciato i nuovi progetti basati sui fumetti DC, che tra serie tv e film andranno a comporre il primo capitolo del rinnovato DC Universe, intitolato "Gods and Monsters".

Molti di questi progetti sono attualmente ancora nelle prime fasi di sviluppo, a differenza di Creature Commandos che invece sarebbe vicina ad un importante traguardo. Nelle ultime ore il regista di Guardiani della Galassia James Gunn ha infatti risposto su Twitter ad un fan che chiedeva informazioni sulla nuova serie animata, rivelando come la produzione dello show sia già partita e come il casting sia quasi giunto al termine. Vi lasciamo il tweet originale come di consueto in calce alla notizia.

Inizialmente creati da J.M. DeMatteis e Pat Broderick in Weird War Tales #93, i Creature Commandos sono una squadra di superumani militari che agiscono per conto del governo. L' adattamento televisivo includerà Eric Frankenstein, Bride of Frankenstein, Dr. Nina Mazursky, Doctor Phosphorus e G.I. Robot.

Completamente scritta da Gunn, Creature Commandos ospiterà anche Weasel e Rick Flag Sr, già apparsi precedentemente in "The Suicide Squad". I doppiatori scelti interpreteranno i rispettivi personaggi anche nei progetti live-action, con l'obiettivo di poter raccontare grandi storie passando dall'animazione al live-action e viceversa. Inoltre, sappiamo che uno dei personaggi principali di Creature Commandos comparirà in Waller.

Rimante sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!