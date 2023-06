Creature Commandos, James Gunn rivela: 'Non useremo l'IA nell'animazione del DCU'

Alla fine di quest'anno, dopo l'uscita di The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto, saluteremo probabilmente per sempre il DCEU concepito da Zack Snyder per dare il benvenuto al nuovo DC Universe di James Gunn. Il primo progetto in arrivo sarà Creature Commandos. Gunn ha svelato che il suo nuovo DCU non userà l'IA nell'animazione.

Dopo che un fan della DC aveva ipotizzato su Twitter che le voci della serie animata Creature Commandos, così come in altri progetti animati del DCU, sarebbero state generate dall'IA a partire da una banca dati di suoni su licenza delle voci degli attori, Gunn ha risposto con un semplice, ma efficace, "Non esiste". Mentre l'IA è stata utilizzata in grandi franchise come Star Wars, Gunn ha chiarito che non ha intenzione di utilizzare questa tecnologia nel DCU.

Invece, tutti gli attori del DCU interpreteranno i loro rispettivi personaggi anche in live-action e registreranno i dialoghi per qualsiasi progetto animato in cui sia presente il loro personaggio.

Gunn aveva accennato per la prima volta nel gennaio 2023 che il DCU avrebbe utilizzato gli stessi attori per i progetti live-action e animati. "Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action", disse Gunn all'epoca. "Televisione, film e giochi si intrecciano nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi in questo e in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati". Quindi, è stato rivelato il cast di Creature Commandos.

Il cast vocale di Creature Commandos comprende Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior, David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky e Sean Gunn nel ruolo di G.I. Robot. Gunn riprenderà anche il suo ruolo di Weasel da The Suicide Squad, mentre Steve Agee e Viola Davis torneranno rispettivamente da precedenti progetti del DCU come John Economos e Amanda Waller. Creature Commandos dovrebbe debuttare sul nuovo servizio di streaming Max della Warner Bros. Discovery nel 2024.

Inoltre, tutti gli attori che entreranno a far parte del DCU dovranno firmare un contratto di 10 anni che coprirà sia il cinema che la televisione, il che significa che l'imminente universo condiviso probabilmente non subirà grandi cambiamenti per almeno un decennio.