Creature Commandos: James Gunn ha poco da dire rispetto alla sua nuova serie

Il nuovo universo cinematografico DC è pronto a essere presentato per portare gli eroi della casa di Batman in una veste del tutto rinnovata grazie a quel James Gunn che ha deciso di rinnovare il mondo dei cinecomic. Creature Commandos sarà il primo prodotto post-reset e, lo stesso Gunn, non sembra intenzionato ad anticiparne troppo.

Abbiamo già riportato il cast completo della serie Creature Commandos, la serie tv che darà il via al capitolo uno del nuovo DCU: Gods and Monsters e che sarà seguito, tra gli altri, dai nuovi adattamenti di Superman e Batman. Oltre queste informazioni tecniche, però, ancora poco è trapelato sulla serie scritta e prodotta dal creatore della trilogia di Guardiani della Galassia e sull’uomo che sta dietro la nuova rivoluzione dei film supereroistici tratti dai fumetti.

In un rapido scambio di battute su Twitter, Gunn ha risposto a un fan dimostrando, per una volta, di voler mantenere un riserbo assoluto a proposito del nuovo show animato: A precisa domanda a proposito di dettagli sulla serie, Gunn ha risposto con un perentorio e sicuro: “È fantastica”.

Vi lasciamo il thread in questione in calce all’articolo, e, mentre non vediamo l’ora di poter assistere da zero ai nuovi adattamenti DC, canonici e meno canonici, che arriveranno in tv dal 2024, vi ricordiamo che James Gunn ha già rassicurato i fan a proposito dell’utilizzo dell’IA nel nuovo Creature Commandos.