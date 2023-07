Creature Commandos: James Gunn svela che in periodo sarà ambientata la serie DC

La serie d'animazione Creature Commandos sarà il primo tassello del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, e il suo arrivo in streaming su Max è previsto entro il 2024. Si sa ancora poco della storia di questo nuovo show, fatta eccezione del cast che comporrà il team protagonista, ma Gunn ora ha svelato in che timeline sarà collocato.

Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, c'erano state voci che indicavano il periodo della Seconda Guerra Mondiale come epoca in cui si sarebbe svolta la storia, James Gunn ha smentito tutto, svelando anche che Creature Commandos sarà ambientata ai giorni nostri, presentando così il presente effettivo del nuovo DC Universe, lo stesso in cui vedremo il nuovo Superman di David Corenswet in Superman: Legacy.

A un fan che gli domandava, appunto, se la storia di Creature Commandos avrebbe preso vita durante la Seconda Guerra Mondiale oppure ai giorni nostri, Gunn ha risposto tranquillamente: "Ai giorni nostri", con un post sul nuovo social Threads, creato da Mark Zuckerberg in risposta a Twitter di Elon Musk.

Non si sa molto della trama della storia, se non che si tratta effettivamente della versione DC di un team-up di mostri della Universal. Secondo Peter Safran, capo dei DC Studios, la serie doveva essere animata perché la storia sarebbe stata troppo costosa da realizzare in live-action. "E in termini di animazione, a volte è un modo divertente per introdurre personaggi o storie che francamente sarebbero troppo costose per essere realizzate in live-action", ha detto Safran alla presentazione dei DC Studios a gennaio.

"Creature Commandos si basa sul grande team della DC", ha spiegato Gunn durante lo stesso evento. "Quello che stiamo facendo con il DCU è che l'animazione è legata direttamente ai live action. Televisione, film e giochi si intrecciano nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show ed è in produzione. Questa è la prima cosa, e mi piace molto".