Creature Commandos, James Gunn svela quando uscirà la prima serie tv DCU

Creature Commandos ha svelato il cast completo qualche giorno fa, e adesso lo sceneggiatore e regista James Gunn ha confermato che la serie animata con Frank Grillo e David Harbour sarà ufficialmente il primo progetto del nuovo DCU a vedere la luce.

Mentre partecipava ad uno dei suoi passatempi preferiti, ovvero interagire con i fan su Twitter, il nuovo co-presidente dei DC Studios ha rivelato che l'uscita di Creature Commandos è prevista per il 2024 in esclusiva su Max, il nuovo servizio di streaming on demand che combinerà le piattaforme HBO Max e Discovery. La serie animata, per la quale James Gunn ha firmato la sceneggiatura di tutti e sette gli episodi, sarà dunque il primo progetto DCU della line-up del Capitolo 1: Gods and Monsters ad essere pubblicato, dato che il film inaugurale della saga - Superman: Legacy, diretto dallo stesso James Gunn - ha una data d'uscita fissata per luglio 2025.

Al momento non è chiaro in che mese dell'anno Creature Commandos debutterà su Max - piattaforma che sempre nel 2024 accoglierà anche la serie tv The Penguin, spin-off di The Batman e dunque slegato dal resto del DCU - ma sicuramente nei prossimi mesi DC e Warner Bros inizieranno a puntare i riflettori sulla serie tv, dato che sia Gunn che Peter Safran hanno chiarito che ai DC Studios gli attori che vengono scritturati per agire da doppiatori nei vari progetti animati sono destinati ad interpretare quegli stessi personaggi anche in versione live-action: ad esempio è stato chiarito che Rick Flag Sr., interpretato da Frank Grillo, apparirà anche in altri progetti DCU, mentre Viola Davis (che fa parte del cast di Creature Commandos) sarà protagonista della serie live-action Waller, nuovo spin-off di The Suicide Squad.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!