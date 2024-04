Creature Commandos, a che punto siamo? James Gunn ci aggiorna sulla serie DC

James Gunn è tornato ad aggiornare i fan a proposito di Creature Commandos, la serie animata creata e scritta dallo stesso filmmaker e che lancerà il nuovo universo cinematografico della DC, pronto a debuttare negli ultimi mesi del 2024, spiegando sui propri profili social come procedano i lavori della sua nuova opera.

Dopo aver riportato le parole di Sean Gunn a proposito dei suoi ruoli nel DCU, torniamo ad occuparci di Creature Commandos per condividere la risposta del fratello, James Gunn, in una discussione su Threads: “Le animazioni degli storyboard e tutte le registrazioni sono state fatte. Siamo in attesa di girare le prime scene animate".

A proposito della serie, Alan Tudyk, nel cast dei doppiatori, aveva detto, durante una recente convention: “Quello che James fa molto bene è mettere insieme le persone, come in Guardiani della Galassia. Ti chiedi come possano coesistere un procione e un albero e chi siano tutte quelle persone. E poi, in realtà, sono un gruppo perfetto. Quindi, non vedo l’ora di vederlo. Ho guardato al documento di presentazione ed è come se ci fosse dentro Frankenstein. Mi sono chiesto dove siano tutti questi personaggi e come si incastrino. Io sono come un tizio che somigli molto a Ghost Rider, ma non è lo è. È il Dottor Phosphorous. È della DC, una cosa completamente diversa e la migliore cosa che abbia mai letto”.

In attesa di scoprire la data d’uscita ufficiale dello show e di poter finalmente avere un assaggio del nuovo universo cinematografico DC, vi lasciamo alle parole di Frank Grillo a proposito del Marvel Cinematic Universe.

