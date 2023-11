Creature Commandos, quando esce la serie DCU? Parla James Gunn

Sicuramente ad oggi sono in molti, specie tra i fan DC, a chiedersi in che modo e soprattutto quando potremo finalmente vedere il prodotto che darà inizio al nuovo ciclo dei super eroi al cinema e sul piccolo schermo. James Gunn però ha dei piani ben precisi in merito, e sa benissimo quando arriverà la serie Creature Commandos.

Negli ultimi giorni però, mentre ci continuiamo a chiedere se Superman: Legacy abbia troppi personaggi, alcune voci di corridoio avevano fatto pensare che l'attesa per vedere il nuovo ciclo delle produzioni DC Universe sarebbe stata molto più lunga del previsto.

Si diceva infatti che Creature Commandos sarebbe stato posticipato a data da destinarsi. Tuttavia nelle ultime ore sulla questione è intervenuto direttamente James Gunn, il quale ci ha tenuto caldamente a confermare che la serie arriverà nel 2024, come quindi previsto sin dai piani iniziali e che qualsiasi altra notizia che smentisca questo, è falsa o errata.

"Si, Creature Commandos uscirà nel 2024", ha scritto il regista in un post su X.

"Grazie al cielo non abbiamo mai subito alcun ritardo. Qualsiasi notizia che vada contro a questo è falsa, oppure un semplice errore".

Qualsiasi notizia che vada contro a questo è falsa, oppure un semplice errore".