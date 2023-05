Creature Commandos, Sean Gunn rivela: 'Abbiamo già registrato qualcosa'

Eravamo rimasti alla notizia del cast completo di Creature Commandos, prima serie tv DCU, che avrà al suo seguito James Gunn e Peter Safran. Ma la situazione ha degli aggiornamenti: pare, infatti, che la produzione della serie sia iniziata. A farlo intuire sono delle rivelazioni di un membro del cast: Sean Gunn.

"Finora abbiamo registrato un po'. So che Frank e David hanno registrato un po', e adoro le sceneggiature. Sono così dannatamente fighi", ha rivelato Sean Gunn in una recente intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte).

Ad inizio intervista, inoltre, l'attore ha parlato della bellezza dell'animazione: "Questa è la cosa pazzesca dell'animazione, è che molte volte non riesci a vedere molto i tuoi colleghi perché per lo più stai registrando separatamente"

Sean ha concluso dicendo che: "Non posso dire molto altro se non che impareremo qualcosa in più su The Weasel, il che è piuttosto interessante. Hai menzionato GI Robot, che è un personaggio che è molto vicino e caro al mio cuore. Ho imparato ad amarlo mentre lavoravo sul personaggio". L'attore riprenderà il ruolo di Weasel di The Suicide Squad.

Creature Commandos è prevista per il 2024, in esclusiva su HBO Max. Vedrete la prima serie tv DCU? Cosa ne pensate di tutte le informazioni che ci sono state date finora? Lasciateci un commento per farcelo sapere!