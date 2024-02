Creature Commandos, Sean Gunn svela la finestra d'uscita del primo titolo DCU

Creature Commandos è il primo tassello del nuovo DC Universe firmato da James Gunn e Peter Safran. Dopo le dichiarazioni di Gunn sull'uscita della serie animata, che dovrebbe avvenire nel corso del 2024, arrivano adesso le parole di una star dello show: Sean Gunn.

In occasione del red carpet dei 51esimi Saturn Awards, Gunn ha condiviso un importante aggiornamento temporale sull'atteso esordio di Creature Commandos. Interpellato da ScreenRant, l'attore ha dichiarato: "Creature Commandos arriverà in autunno ed è fantastico. Sono impaziente che il pubblico lo veda". A quanto pare, dunque, dovremo aspettare ancora qualche mese per veder soddisfatte le nostre curiosità.

Curiosità che sono destinate ad essere ulteriormente stuzzicate. Nella medesima circostanza, Sean Gunn ha aggiunto di avere "delle cose ancora più grandi" in ballo con suo fratello James. L'attore, infatti, interpreterà Maxwell Lord, ma non sappiamo ancora nè dove nè quando. Il famoso nemico di Wonder Woman, precedentemente interpretato da Pedro Pascal nel DC Extended Universe, è una figura assente da tutti i progetti del DCU attualmente annunciati.

Oltre a Sean Gunn nei panni di Weasel e G.I. Robot, il cast di Creature Commandos include Frank Grillo, Maria Bakalova, Indira Varma, Zoë Chao, Alan Tudyk e David Harbour. James Gunn ha scritto la sceneggiatura di tutti i 7 episodi che compongono lo show, inserendo numerosi cambiamenti rispetto al fumetto originale, tra cui l'ambientazione (non più ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma ai giorni nostri) e la sostituzione del tenente Matthew Schrieve con Rick Flag Sr. come leader dei Creature Commandos.