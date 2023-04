Creature Commandos, svelato il ruolo di Frank Grillo? Sarà un villain di Batman

In una recente intervista l'attore Frank Grillo ha confermato il suo addio alla Marvel e il passaggio ai DC Studios, sebbene il ruolo che l'ex interprete di Crossbones andrà a ricoprire nella nuova saga di James Gunn rimane ancora sconosciuto.

Stando agli ultimi rumor appena emersi grazie all'affermato scooper del settore KC Walsh, però, il toto-personaggio potrebbe essere giunto definitivamente al termine: secondo l'insider, infatti, Frank Grillo darà la voce al Dottor Phosphorus nell'imminente miniserie animata della HBO Creature Commandos, che come già saprete fa parte dei danti progetti che compongono la line-up 'di lancio' del nuovo DCU dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran. Addirittura Walsh, talmente sicuro del suo scoop, ha taggato lo stesso James Gunn nel suo tweet, e al momento della stesura di questo articolo l'autore non ha ancora smentito l'indiscrezione. Vale la pena di notare che, qualche settimana fa, proprio James Gunn aveva confermato che il casting di Creature Commandos era già ultimato.

L'inclusione di Creature Commandos nella prima ondata di film e programmi TV del DCU (sottotitolata "Capitolo Uno: Gods and Monsters") ha colto di sorpresa molti fan. Le informazioni sulla miniserie sono praticamente a zero ora come ora, a parte il fatto che come qualsiasi altro titolo annunciato farà parte della nuova continuity del DCU. Per chi non lo sapesse, Dottor Phosphorus nasce nei fumetti come villain di Batman e la sua prima apparizione risale al maggio 1977 sulle pagine di "Detective Comics".

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.