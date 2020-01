Credere o non credere al secondo avvento in Messiah, la nuova serie Netflix?

Tra le aggiunte al catalogo di Netflix a gennaio c'è Messiah, serie a sfondo politico-religioso con protagonista Mehdi Dehbi nei panni di Al-Massih , un uomo misterioso che potrebbe essere il nuovo Messia.

La serie si basa sull'ambiguità del personaggio: siamo davvero di fronte a un uomo dei miracoli o davanti a un semplice impostore? e se fosse addirittura un terrorista? Dunque, credergli o non credergli?

La risposta non è facile, ma il colosso dello streaming ha pubblicato un video dedicato alla serie in cui la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, fornisce alcuni consigli per "capire le reali intenzioni di una persona", insomma per capire se stiamo osservando un manipolatore, capace di persuadere e ingannare. Nel caso di Messiah, gli spettatori si trovano in una situazione in cui "scegliere di credere e rischiare di essere ingannati, oppure scegliere di non credere, rischiando però di non essere salvati", chiosa Bruzzone.



Messiah è diretta da James McTeigue, regista di V per Vendetta e The Raven ed è stata ideata da Michael Petroni. Oltre a Mehdi Dehbi, nel cast figurano Michelle Monaghan, Tomer Sisley, John Ortiz, Stefania LaVie Owen, Sayyid El Alami e Jane Adams.



La prima stagione, composta da dieci episodi, è disponibile su Netflix e per saperne di più vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su Messiah.