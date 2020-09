Creepshow 2: inizia la produzione della folle serie horror diretta da Greg Nicotero

Dopo il successo della prima stagione di Creepshow la produzione è pronta a ripartire: ad annunciarlo è proprio lo showrunner Greg Nicotero, noto ai più per il suo lavoro in The Walking Dead.

"Non sono mai stato più felice di tornare dietro alla macchina da presa. Dopo aver interrotto la produzione a marzo dopo 48 ore, la stagione 2 di Creepshow è ripartita in quarta non appena le telecamere si sono accese. Il cast e la troupe stanno dimostrando un livello di entusiasmo e di partecipazione che non avevo mai visto prima, ed è di ispirazione. Molti di noi, che lavorano nell'industria dell'intrattenimento attendevano da tempo il giorno in cui sarebbero tornati a fare ciò che sanno fare meglio: divertirci insieme a creare nuovi mondi, nuove avventure e nuovi brividi".

Come sottolinea lo showrunner, i lavori sono stati interrotti sul nascere a causa della pandemia, ma ora la stessa casa di produzione Shudder ha ufficializzato la ripresa, svelando qualche dettaglio di trama anche sui quattro episodi iniziali, diretti dallo stesso Nicotero. I primi due, intitolati Shapeshifters Anonymous Parte 1 e Parte 2 (Mutaforma Anonimi), vedrà i due protagonisti Adam Pally e Anna Camp alle prese con un gruppo di supporto per lupi mannari in stile Alcolisti Anonimi. Il terzo episodio intitolato Pesticida seguirà la storia di un disinfestatore che verrà perseguitato dagli stessi insetti a cui dà la caccia, mentre il quarto si concentrerà su di un bambino appassionato di mostri e di modellismo.

Le altre puntate devono ancora essere annunciate, ma come sempre la serie unirà temi horror ad una discreta dose di ironia, con un occhio di riguardo verso il materiale originale diretto da George A. Romero negli anni '80. La seconda stagione verrà pubblicata nel 2021, ma è già prevista una terza stagione di Creepshow.