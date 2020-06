Creepshow 2: tra ragni giganti, pesticidi e The Walking Dead, ecco le anticipazioni

Dopo aver specificato il numero di episodi presenti nella seconda stagione di Creepshow, Greg Nicotero ha rivelato alcuni dettagli sulla sceneggiatura.

Per scrivere qualcosa che riuscisse a riproporre le terrificanti atmosfere del film originale e della prima stagione reboot di Creepshow, c'era bisogno di un team vario e capace, ma stando alle parole del regista l'impresa dovrebbe essere riuscita perfettamente:

"Abbiamo scritto il 90% delle sceneggiature, e gli script sono assolutamente fantastici. Sono molto orgoglioso e davvero emozionato. Credo di essermi divertito molto di più nello sviluppare le storie, affrontando la seconda stagione dopo l'esperienza della prima. Ho scritto un paio di sceneggiature io stesso, e ne ho appena finita una incentrata su una storia di Joe Hill. Uno degli script, scritto da un mio amico di nome Frank Dietz, si intitola 'Pesticida', e si basa su di un disinfestatore che fa delle cose davvero sgradevoli, e in pratica viene perseguitato dalle creature che ha ucciso. È allora che arriva un ragno gigante".

In questa nuova stagione ci sarà anche un pizzico di The Walking Dead visto che, oltre a Nicotero, già coinvolto nella produzione AMC, sarà presente anche un'autrice che ha lavorato alla serie. A loro si uniranno Joe Konrath, John Esposito, Mattie Do, Paul Dini e Chris Larsen.

"Le sceneggiature sono molto divertenti. Riesco sempre a capire se una sceneggiatura avrà successo se sento il bisogno di metterle in scena e dirigerle. Ne dirigerò ben tre", conclude Nicotero nella sua intervista per BloodyDisgusting.

Erano presenti molte citazioni nella prima stagione di Creepshow, ed è probabile che anche stavolta gli autori troveranno il modo di rendere omaggio al cinema horror del passato.