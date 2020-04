Creepshow: annunciata la data di uscita americana della serie

Avevamo già parlato della nuova messa in onda di Creepshow, adesso i dirigenti dell'emittente televisiva AMC, hanno rivelato la data in cui verranno trasmesse le puntate della prima stagione dello show horror.

Dopo il suo successo nella piattaforma streaming Shudder, l'opera prodotta da Greg Nicotero si appresta a fare il suo debutto anche in TV: sarà infatti trasmessa da AMC, ogni lunedì a partire dal 4 maggio fino al 18 dello stesso mese. Se non conoscete la serie, si tratta di una rivisitazione del film omonimo del 1982 diretto da George Romero e scritto da Stephen King. Nel corso delle puntate abbiamo fatto la conoscenza di spaventosi personaggi e creature del terrore, ogni episodio è stato diretto e scritto da un cast diverso, tra cui Joe Hill, Paul Dini e Stephen Langford.

Lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione, che farà il suo debutto online, anche se ancora non è stata rivelata la data di uscita, mentre in Italia i fan dei lavori di Greg Nicotero dovranno aspettare qualche mese, non essendo stato annunciato l'arrivo della serie.

Come risulta evidente da questo filmato, che rivela tutte le citazioni presenti in Creepshow, l'opera sarà molto apprezzata da tutti gli appassionati dei film horror.