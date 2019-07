Creepshow: ecco la prima foto presa dal set della serie

Diamo un primo sguardo alla serie TV ispirata dal film del 1982 diretto da George Romero e scritto da Stephen King, grazie alla prima immagine ufficiale presa dal set di Creepshow, che ci mostra quello che sarà il taglio dello show antologico horror.

Le premesse per un ritorno in grande stile ci sono tutte, nella troupe al lavoro sugli episodi troviamo, oltre alla presenza di Greg Nicotero, famoso per il suo lavoro in The Walking Dead, l'esperto di make up ed effetti speciali Tom Savini, nome conosciuto a tutti i fan del genere splatter e horror degli anni '80.

Nella foto, che potete ammirare in calce alla notizia vediamo l'attrice Tricia Helfer, presente in serie TV quali Lucifer e Battlestar Galactica, alla prese con una minaccia soprannaturale. L'episodio, diretto da Roxanne Benjamin e scritto da Greg Nicotero, si intitolerà "Lydia Lane's Better Half" e secondo le parole dell'autore è stato ispirato da un film del celebre regista Mario Bava.

Nel corso del San Diego Comic-Con sarà inoltre presente uno stand dell'opera, in cui fan potranno trovare un poster inedito di Creepshow, oltre a poter dare un'occhiata ad una delle puntate dello show. Se invece siete curiosi di conoscere i nomi degli attori presenti, vi rimandiamo alla nostra notizia sul cast di Creepshow, tra i volti noti potremo trovare quello di Giancarlo Esposito, altrimenti noto come Gus Fring di Breaking Bad.